ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: С 10 июня Россия возобновляет перелёты ещё в восемь стран

Горняк22
15 часов Ago

Самолёт Фото: pixabay.com

С 10 июня также возобновят перелеты в заграницу из аэропортов Владикавказа, Томска и Нижнекамска с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований

С 10 июня Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Марокко, Венгрией, Хорватией, Маврикием, Австрией, Люксембургом и Ливаном, а также чартерное – с Албанией, сообщает ТАСС.

По решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусом самолёты будут дважды в неделю летать в Австрию, Венгрию, Маврикий, Марокко и Хорватию, и один раз в неделю в Ливан и Люксембург. С Албанией возобновят чартерное авиасообщение, с рейсом Москва — Тирана один раз в неделю.

Кроме того, Россия увеличивает число регулярных рейсов в неделю в Таджикистан, Армению, Грецию, Узбекистан, Азербайджан, Катар, Сербию, Египет и Беларусь.

В настоящее время Россия возобновила авиасообщение с Германией, ОАЭ, Японией, Сингапуром, Кубой, Арменией, Шри-Ланкой, Киргизией, Азербайджаном, Египтом, Вьетнамом, Беларусью, Катаром, Индией, Узбекистаном, Казахстаном, Сербией, Грецией, Швейцарией, Венесуэлой, Южной Кореей, Сейшелами, Эфиопией, Мальдивами и Финляндией.

Ранее «Толк» сообщал, что Турция предложила России возобновить авиасообщение на курорты. По словам министра культуры и туризма, в дальнейшем авиасообщение можно расширить, по мере того как требования российской стороны будут удовлетворены.

ТОЛК

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