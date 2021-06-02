ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Барнаульцы выберут место для стелы «Город трудовой доблести»

Горняк22
15 часов Ago

Барнаул, виды города Фото: Анна Меньшикова

Свои предложения горожане до 1 июля могут высказать на платформе обратной связи (ПОС), а также через городскую интернет-приемную на официальном сайте города

Жителям Барнаула предлагают выбрать место размещения стелы «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба мэрии.

20 мая 2021 года Указом Президента России Барнаулу было присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Город, получивший такое звание, может установить в честь этого стелу. В этом месте ежегодно 1 мая и 9 мая будут проводиться торжества и праздничные салюты. 

«Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе места размещения стелы», – отметили в мэрии.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» учреждено Президентом в год 75-летия Великой Победы в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Ранее «Толк» сообщал, что до 92 млн рублей потратят на благоустройство парка «Изумрудный» в Барнауле. Организация, с которой будет заключен договор, должна будет закончить все строительные работы в «Изумрудном» до 1 ноября 2021 года.

ТОЛК

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