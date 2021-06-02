ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: «Это результат равнодушия»: Томенко высказался о ЧП на батуте

Горняк22
15 часов Ago

Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

Глава региона напомнил, что сейчас дети на каникулах, и задача родителей и властей — позаботиться о безопасном времяпрепровождении ребят

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал ЧП с батутом в Барнауле, где получили травмы двое детей. Об этом он написал в своем Instagram.

По его словам, эта ситуация, а также история с истязанием 11-летней девочки, омрачают праздник, который празднуют 1 июня – День защиты детей.

«Все эти факты – результат недосмотра, недоработок, равнодушия и даже иногда халатности взрослых. Эти события – тревожные сигналы для всего нашего общества», – сказал он.

Глава региона напомнил, что распорядился проверить все аттракционы после случившегося 30 мая в районе Докучаево. Он отметил, что все службы быстро и качественно среагировали на ЧП, однако задача в том, чтобы такого не происходило.

В связи с этим он заявил, что в ближайшее время будет разработана и принята концепция безопасности детства.

Томенко подчеркнул, что сейчас особое внимание стоит уделить безопасности организации школьного досуга во время каникул. 

Напомним, вечером 30 мая рядом с трамвайным кольцом в районе Докучаево батут с детьми неожиданно взлетел в воздух и «выбросил» их на трамвайные рельсы. В результате инцидента пострадали две девочки – трех и четырех лет. Обе находятся в реанимации, одна из них подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Горняк22
15 часов Ago
В апреле 2021 года компания «Сакура Ойл» стала официальным дистрибьютором на территориях Алтайского края, Новосибирской и Томской области и республике Алтай. Теперь оригинальную продукцию:...
Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Горняк22
15 часов Ago
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) прокомментировали сообщения СМИ о вероятности новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Коронавирус. Он с...
Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Горняк22
15 часов Ago
Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может протекать практически незаметно, а может полностью подчинять себе жизнь человека, так что...

Читать по теме:

ВТОПЕ: