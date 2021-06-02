ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: На Алтае сотрудница РЖД отделалась «условкой» за травмирование людей на путях

Горняк22
15 часов Ago

ЧП. Озерки Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Сама она не признала свою вину в случившемся. Однако суд все же вынес ей мягкий приговор, несмотря на то, что в результате ее действий погиб человек

Бывшая дежурная по железнодорожной станции Озерки получила условный срок за гибель и травмирование людей на путях, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского управления СУ на транспорте.

Ее признали виновной в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, которое повлекло смерть и травмирование людей.

14 сентября 2019 года сотрудница, зная, что на пути №6 станции проходят ремонтные работы, все-таки включила зеленый свет светофора, перевела стрелки пути и разрешила бригаде поезда двигаться по этому участку.

В результате поезд наехал на монтажную площадку автомотрисы с людьми. Двое из них получили тяжелые травмы, третий скончался в больнице. 

Однако в ходе следствия она свою вину не признала. Суд приговорил ее к трем годам условно.

Ранее сообщалось, что во время движения поезда со скоростью 47 км/ч машинист увидел на путях вышку дрезины монтажно-восстановительной автомотрисы, применив экстренное торможение. Однако расстояние было слишком мало, и столкновения избежать не удалось.

ТОЛК

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