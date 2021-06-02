ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: У Сибирской долины в Барнауле произошло жесткое ДТП с пострадавшими

Горняк22
15 часов Ago

ДТП. Барнаул Фото: Инцидент Барнаул

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и организовывают безопасный проезд данного участка. Подробности уточняются

Вечером 1 июня на Змеиногорском тракте в районе поселка Сибирская долина произошло жесткое ДТП с пострадавшими. Здесь, предположительно, столкнулись легковушка и самогруз, сообщает «Инцидент Барнаул».

На кадрах видно, что легковушка почти полностью смята, а грузовик съехал в кювет. 

Из-за аварии на данном участке скопилась большая пробка. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае 31 мая произошло два серьезных ДТП, в которых погибли восемь человек.

ТОЛК

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