ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: С 1 июня в Алтайском крае запустили дополнительные пригородные поезда

Горняк22
15 часов Ago

Железная дорога Фото: pixabay.com

Из-за введения дополнительных поездов изменится расписание по маршрутам в Арбузовку, Баюново и Озерки. Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений

С 1 июня в Алтайском крае введут дополнительные пригородные поезда, из-за которых изменилось расписание маршрутов, сообщает «Алтай-Пригород».

В летний период будут действовать следующие дополнительные пригородные поезда:

(Выходные и праздничные дни).

  • 6113 Барнаул – Арбузовка (отправление 10:55, прибытие 12:53).
  • 6114 Арбузовка – Барнаул (отправление 18:28, прибытие 20:36).

Ежедневно, кроме понедельника, вторника и четверга:

  • 6388 Барнаул – Баюново (отправление 18:02, прибытие 19:17).
  • 6387 Баюново – Барнаул (отправление 20:10, прибытие 21:25).

Ежедневно:

  • 6022 Барнаул – Озерки (отправление 19:58, прибытие 21:21).
  • 6021 Озерки – Барнаул (отправление 4:34, прибытие 5:56).

Ранее «Толк» сообщал, что в РЖД планируют сократить число вагонов-ресторанов. По словам главы холдинга Олега Белозерова, сейчас в компании идут разговоры о смене концепции и названия вагона-ресторана.

ТОЛК

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