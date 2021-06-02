ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: В Барнауле двое мужчин спасли утку с утятами на трамвайных путях

Горняк22
15 часов Ago

Спасение утки с утятами Фото: кадр из vk.com

С одной стороны от птиц была проезжая часть, с другой — трамвайные рельсы, по которым сразу после спасения проехал трамвай

1 июня в День защиты детей двое мужчин в Барнауле спасли утят от гибели под колёсами машин или трамвая, сообщает «Barnaul 22».

В Сети появилось видео, на кадрах которого можно увидеть, как в районе остановки «Бия» двое мужчин вышли из машины, чтобы помочь утятам перебраться через трамвайные рельсы.

Мужчины на руках перенесли выводок в безопасное место и туда же привели утку.

Ранее «Толк» сообщал, что алтайский школьник спас из горящего дома инвалида второй группы. Подростка из Быстроистокского района Алтайского края Максима Павлова наградили за мужественный поступок в зале славы Музея Победы в Москве.

ТОЛК

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