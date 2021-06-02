ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Барнаулец хотел вернуть свою девушку, а стал жертвой лжеколдуньи

Горняк22
15 часов Ago

Гадалка. Карты Фото: pexels.com

Мужчина не получил желаемого результата — бывшая девушка не вернулась и даже не позвонила. Тогда он решил разобраться с колдуньей

37-летний барнаулец стал жертвой гадалки-мошенницы, которая развела его на 35 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Мужчина рассказал полицейским, что нашел в Интернете «любовную ворожею» и попросил ее приворожить бывшую девушку, которая ушла от него к другому.

Он перевел ей 35 тыс. рублей и начал ждать результата. Однако по прошествии времени девушка к нему не вернулась, и тогда мужчина решил связаться с колдуньей. Однако ему не удалось этого сделать и он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что бийский пенсионер потерял 2,5 млн рублей после звонка «сотрудника банка».

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Горняк22
15 часов Ago
В апреле 2021 года компания «Сакура Ойл» стала официальным дистрибьютором на территориях Алтайского края, Новосибирской и Томской области и республике Алтай. Теперь оригинальную продукцию:...
Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Горняк22
15 часов Ago
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) прокомментировали сообщения СМИ о вероятности новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Коронавирус. Он с...
Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Горняк22
15 часов Ago
Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может протекать практически незаметно, а может полностью подчинять себе жизнь человека, так что...

Читать по теме:

ВТОПЕ: