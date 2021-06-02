Горняк22: Ставки по ипотеке начали повышаться в Алтайском крае

Ипотека Фото: pixabay.com

Ранее Банк России опускал и удерживал низкий уровень ключевой ставки в целях оказания помощи населению в период пандемии коронавируса

В мае в Алтайском крае банки массово корректировали условия выдачи ипотеки из-за поднятия ключевой ставки до 5%, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

После того как Банк России дважды поднял ключевую ставку, большинство банков тоже увеличили её по ряду программ. Так, у семи кредиторов это коснулось почти всех продуктов, кроме льготных. В то же время на субсидируемую ипотеку пять банков ставки снизили.

Еще 10 кредиторов пока заняли выжидательную позицию и условия по ипотеке не меняли. При этом некоторые занялись оптимизацией продуктов, закрыли или объединили дублирующие программы. Изменение ставок в разных банках колебалось от 0,1 до 1,5%.

Таким образом в мае средняя ставка увеличилась до 7,6%. Сейчас банки предлагают около 130 ипотечных программ под ставку от 3,5% (для семей от Росбанка) до 12,75% (на коттедж от Райфайзенбанка).

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае не планируют продлевать льготную ипотеку. По словам экспертов, по окончании программы льготного кредитования с 1 июля возможно снижение числа выдаваемых ипотечных кредитов, что сможет сдержать цены на недвижимость.

ТОЛК