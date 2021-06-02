ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Семейной паре из Екатеринбурга дали по девять лет за убийство приёмного сына

Горняк22
15 часов Ago

Суд Фото: pixabay.com

Во время допросов подсудимые не признали вину, уверяя, что мальчик поскользнулся в ванной. По версии следствия, ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы в результате ударов

В Екатеринбурге суд приговорил 49-летнего мужчину и 46-летнюю женщину к девяти годам и 10 месяцам и девяти годам соответственно за убийство 10-летнего опекаемого мальчика, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Суд установил, что в июле 2018 года подсудимые, испытывая неприязнь к мальчику, которого взяли на опеку, начали его избивать из-за непослушания. Мужчина и женщина били потерпевшего тупыми предметами по руками, туловищу и голове. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия через некоторое время.

Семейная пара признана виновной по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд приговорил подсудимую женщину-опекуна к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а её мужа к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок один год и шесть месяцев.

Ранее «Толк» сообщал, что в Екатеринбурге пьяный мужчина зарезал троих человек. Мужчина напал на своих собутыльников в сквере на улице Челюскинцев. На месте нашли три окровавленных тела.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Горняк22
15 часов Ago
В апреле 2021 года компания «Сакура Ойл» стала официальным дистрибьютором на территориях Алтайского края, Новосибирской и Томской области и республике Алтай. Теперь оригинальную продукцию:...
Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Горняк22
15 часов Ago
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) прокомментировали сообщения СМИ о вероятности новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Коронавирус. Он с...
Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Горняк22
15 часов Ago
Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может протекать практически незаметно, а может полностью подчинять себе жизнь человека, так что...

Читать по теме:

ВТОПЕ: