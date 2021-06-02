ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: С 1 июня в России стала обязательной маркировка сыра и мороженого

Горняк22
15 часов Ago

Сыр Фото: pixabay.com

По словам замминистра промышленности и торговли России Виктора Евтухова, все участники оборота проинформированы, что переносов сроков обязательной маркировки молочной продукции не будет

С 1 июня в России началась обязательная маркировка мороженого и сыра, сообщает ТАСС.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) рассказали, что регистрацию и учет продукции в государственной системе маркировки «Честный знак» прошли 85% производителей мороженого и 100% – сыра. Готовность к маркировке подтвердили как крупные, так и небольшие производители.

«Более 1 млрд кодов заказали 826 компаний. Готовность к маркировке также подтвердили интеграторы и типографии. На сегодня полностью готовы 57 типографий. Система справляется с высокой нагрузкой и работает без задержек и сбоев. При этом 99% документов обрабатывается менее, чем за 10 минут», – рассказал замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

С 1 сентября начнется второй этап маркировки молочной продукции для товаров сроком годности более 40 дней, а с 1 декабря – для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Кроме того, с 1 декабря 2022 года станет обязательной маркировка продукции для фермеров, которые намерены продавать напрямую или через розницу. С 1 декабря 2023 года будет введён поэкземплярный учет молочной продукции.

Ранее «Толк» сообщал, что в России может начаться дефицит мороженого из-за правил маркировки. Российские производители мороженого рассказали, что столкнулись с проблемой поставки и монтажа оборудования для маркировки продукции.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Алтапресс: «Сакура Ойл» — партнёр ExxonMobil на территории Алтайского края и Республики Алтай

Горняк22
15 часов Ago
В апреле 2021 года компания «Сакура Ойл» стала официальным дистрибьютором на территориях Алтайского края, Новосибирской и Томской области и республике Алтай. Теперь оригинальную продукцию:...
Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Алтапресс: В центре «Вектор» прокомментировали сообщения о начале новой пандемии из-за индийского штамма ковида

Горняк22
15 часов Ago
В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск) прокомментировали сообщения СМИ о вероятности новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса. Коронавирус. Он с...
Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Алтапресс: Мозговое землетрясение. Барнаульский невролог рассказала, как живут люди с эпилепсией

Горняк22
15 часов Ago
Эпилепсия — одно из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Она может протекать практически незаметно, а может полностью подчинять себе жизнь человека, так что...

Читать по теме:

ВТОПЕ: