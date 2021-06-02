ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Диетолог объяснил, какую воду нужно пить во время еды и в жару

Горняк22
15 часов Ago

Вода Фото: pixabay.com

По словам эксперта, холодная вода не подходит для запивания еды, так как замедляет попадание пищи в кишечник и процесс насыщения

Питьевая вода комнатной температуры лучше всего усваивается в организме и подходит для утоления жажды в жару, заявил врач-диетолог Андрей Бобровский, сообщает «Слово и Дело».

По словам врача, каждый день необходимо пить достаточное количество теплой или горячей воды и не допускать обезвоживания организма. 

«Не всем людям вода такой температуры кажется приятной, им кажется, что она не утоляет жажду, но можно просто выпить воды побольше», – объяснил эксперт.

Врач отметил, что теплая вода стимулирует пищеварительную систему, помогая ей лучше переваривать пищу и выводить её из организма, а вот холодная – может способствовать перееданию.

Ранее «Толк» сообщал, что диетолог рассказал, что не вся минеральная вода одинаково полезна. По словам врача, некоторые виды минералки могут нанести вред кишечнику или нарушить водно-электролитный состав, поэтому нужно внимательно читать этикетку продукта.

ТОЛК

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