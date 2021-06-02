ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: В TikTok стал популярен неожиданный тренд — варить алкоголь из капусты

Горняк22
15 часов Ago

Капуста. Напиток Фото: Konstantin Kolosov с сайта Pixabay

Пользователи социальной сети TikTok придумали новое развлечение: они снимают видео о том, как варят алкоголь из капусты и пьют его

TikTok то и дело становится источником новых трендов. Сначала его пользователи популяризировали идею восстания призраков из-за красной луны, потом распиарили новые антистресс-игрушки. 

Новый тренд, который пришел из TikTok – алкоголь из капусты. 

«Люди остановитесь! Вы хотите чтобы капусту в России запретили?» – взывают telegram-каналы.

Интересно, что изготовлением алкоголя из капусты в TikTok занимаются в основном молодые девушки. 

ТОЛК

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