ГОРНЯК22 03.06.2021
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Горняк22: Как предсказать погоду на весь месяц: народные приметы и поверья на 2 июня

Горняк22
15 часов Ago

Лягушка. Природа. Животные Фото: pixabay.com

На что обращали внимание люди 2 июня, каких святых вспоминали и почему старались высаживать огурцы вдали от посторонних глаз

2 июня православные чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, пострадавших за веру во время правления римского императора Нумериана (283-284 годы). В народе этот день называли Фалалеев и посвящали высадке огурцов. Считалось, что это нужно делать без посторонних глаз иначе урожай будет плохим, пишет сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 2 июня:

  1. Много шишек на елях или активно квакают лягушки – урожай огурцов будет богатым.
  2. Пчелы сердито жалят – скоро начнется дождь.
  3. Если 2 июня идет дождь, стоит ждать обильного снегопада на 3 декабря.
  4. Если 1 и 2 июня были дождливыми — июнь будет засушливый.
  5. Если вечером много росы — следующий день окажется солнечным.

ТОЛК

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