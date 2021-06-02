Горняк22: 59 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 31 мая

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

54 жителя Алтайского края выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 46 554 человека

В Алтайском крае за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 59 человек, десять пациентов скончались. Общее число заболевших на 31 мая – 51 640 человек, в том числе заразились 3 497 детей до 17 лет, сообщает краевой оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 31 мая

Десять пациентов с коронавирусом умерли за эти сутки (восемь – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 233 человека (именно от коронавирусной инфекции – 2 301), все взрослые.

143 тяжелобольных пациента проходят лечение в ковидных госпиталях. При этом 53 человека находятся на аппаратах ИВЛ.

482 человека лежат в госпиталях с коронавирусом, еще 141 пациент лечится там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом. Также 109 пациентов лечатся дома с пневмониями.

942 койки для ковидных больных развернуты сейчас в крае. Свободными из них остаются 319 коек.

За прошедшие сутки в Алтайском крае сделали 1 811 тестов на коронавирус.

526 случаев заболевания ковидом в регионе – из разряда завозных (213 – из-за границы); 31,7 тысяча случаев – это результат контактов с ранее заболевшими людьми.

248,2 тысячи человек сейчас прививаются в крае.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 27,

Бийск – 8,

Рубцовск – 6,

Бийский район – 5,

Новоалтайск – 3,

Алейский район – 2,

Заринск, Славгород, Егорьевский, Зональный, Михайловский, Ребрихинский, Хабарский и Шипуновский районы – по 1.

ТОЛК