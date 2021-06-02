ГОРНЯК22 03.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Восемь больных COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Всего в России на сегодняшний день 5,07 млн зараженных коронавирусом. Умерли среди инфицированных 121,5 тысяч человек. Привились 28 млн человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 56 новых случаев коронавирусной инфекции, восемь человек умерли, а  64 выздоровели. Всего на 1 июня заболели 51 696 человек, в том числе 3 498 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 1 июня

  • Восемь зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, от ковида – шестеро. За всё время с начала пандемии скончался 3 241 житель региона.
  • 142 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии. В том числе 48 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
  • 64 жителя Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 46 616 пациентов.
  • 460 человек с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 129 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат в госпиталях с пневмониями. 99 человек лечат пневмонию дома, амбулаторно.

  • Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле –  18 291 инфицированный. На втором и третьем местах – Бийск (4 393) и Рубцовск (3 705).

  • Всего в крае развернуто 802 койки для ковидных больных (-140 за сутки), из них свободны 213 мест.
  • 2 576 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки. 
  • На утро 27 апреля в Алтайском крае прививаются 250,2 тысячи человек (50,6 тысяч человек получили первую прививку, а 199,5 тысяч человек уже привиты полностью).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 26,
Рубцовск – 7,
Благовещенский район – 5,
Камень-на-Оби – 4,
Бийск, Егорьевский, Завьяловский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 2,
Кулундинский, Павловский, Панкрушихинский, Суетский районы – по 1.

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