Горняк22: Как проходит вакцинация от коронавируса в селах Алтайского края

Вакцинировать каменцев от ковида начали 18 января. С 21 января мобильные бригады медиков поехали в села. Сначала они побывали в заречной части, успев привить жителей Аллака, Верх-Аллака, Дресвянки и Столбово до закрытия ледовой переправы через Обь. На сегодняшний день они объехали большинство сёл всех тринадцати сельсоветов района.

Основная работа организована в ФАПах и амбулаториях, а немощных и маломобильных пациентов медики посещают по месту жительства.

С мобильной бригадой Каменской ЦРБ под руководством медсестры процедурного кабинета Анастасии Кириной отправляемся в село Поперечное и поселки Октябрьский, Толстовский, Филипповский, Раздольный. В этот день медикам предстояло сделать 18 селянам первую прививку, 23 – вторую.

В Октябрьском нас ждала единственная пациентка. Пенсионерка 81 года от роду пришла на повторную прививку, а поселке Толстовском – шестнадцать человек.

– В первый день приезда мобильной бригады, 26 февраля, было вообще 55! А 19 марта пришли 68 человек. На данный момент вакцинировано 117 человек, еще шесть селян поставили прививку в Камне, – поясняет местный фельдшер Светлана Шевлякова. – Семьями приходят, к перенесшему инсульт селянину выезжали домой. Самый молодой среди вакцинированных – восемнадцатилетний, самому старшему – 87. Много переболевших ковидом, которые еще с иммунитетом. Среди них есть и школьники.

Все три сотрудника Толстовского сельсовета во главе с руководителем Людмилой Смородиной поставили привились сразу, как только началась вакцинация.

– Дети мои все сомневаются, мол, вакцина непроверенная, непонятно, какие последствия будут, – говорит Людмила Николаевна. – А я им в пример Екатерину II привожу. Она от чумы привилась, когда никакого тестирования не было. А уж сейчас сколько испытаний проведено! Но это решение лично каждого, я никого не убеждаю.

Галина Напалкова сетует: «К сожалению, анализы на антитела у нас сдать проблематично. В ЦРБ всем подряд не делают и платно в частной клинике не всегда берут».

Об этом позже, поясняя порядок прохождения вакцинации, говорила и помощник врача-эпидемиолога Екатерина Архипова. Она считает, что вакцинированных могло быть гораздо больше, если бы переболевшие могли узнать, что титры антител у них снизились до минимума, а привитые имели возможность убедиться и рассказать родным, что после вакцинации у них выработался иммунитет к ковиду.

С доставкой на дом

Супругам из поселка Филипповского Владиславу Ефремовичу и Елене Ивановне Ромаховым прививку делали дома. Оба пожилые, недавно перенесли операции на глазах, еще не выходят на дальние прогулки. Им помогает дочь Лариса, которая привилась вместе с мужем чуть раньше.

– Без всяких сомнений поставили прививки, как только стало можно, чтобы лишних болячек не цеплять, чего и другим желаем, – браво готовя плечо под укол, заявил Владислав Ефремович. – Я после первой прививки к вечеру забыл, куда ее ставили, отлично перенес. Спасибо, что медики приезжают домой, самим нам трудновато пока идти в ФАП.

В здании Филипповского фельдшерско-акушерского корпуса практикантка четвертого курса Каменского медколледжа Мария Кизиченко помогала фельдшеру Галине Объедковой проводить доврачебный осмотр селян: измеряла сатурацию и давление, слушала работу легких. В целом население этого небольшого поселка активно откликнулось на возможность обезопасить себя и родных от ковида.

Укололся – отдыхай!

В Поперечном очередь за здоровьем у амбулатории – восемнадцать человек. Мужчины шутили, что опять их «закодируют» от спиртного и работы на три дня: можно будет выходные на диване поваляться, благо накануне огороды вспахали и картошку посадили.

Медсестра амбулатории Галина Скрипникова при этом отмечает не слишком высокую активность земляков в вакцинации. Люди побаиваются страшилок из Интернета о последствиях и реакциях организма. Но потихоньку друг друга личным примером всё же ободряют. Сама Галина Васильевна на новогодних каникулах в легкой форме перенесла вирусное заболевание, а вот ее муж тяжело переболел корнавирусом с 75-процентным поражением легких. Еще в госпитале мужчина просил лечащего врача сделать ему прививку от ковида, но пока рано – свой иммунитет хоть поварешкой хлебай! Как только станет целесообразно, оба вакцинируются.

– Я тоже хватила горя перед Новым годом с пневмонией, осложнение на сердце заработала, – рассказывает Ирина Селиверстова. – Не хочу это снова пережить. Прививку ставлю, чтоб и родных не заразить, не дай бог!

Всего в Каменский район поступило уже 5550 доз «Спутника-V». К середине мая этой вакциной привились 2575 горожан и около двух тысяч селян.

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Каменский район

Алтайская правда