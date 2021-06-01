ГОРНЯК22 02.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Ученый уверен, что после COVID-19 придут COVID-26 и COVID-32

Горняк22
22 часа Ago

Если мы не узнаем причины возникновения COVID-19, то в ближайшем будущем людей ждут серьезные проблемы. По словам американского эксперта, человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32.

 По словам эксперта по коронавирусу из США Питера Хотеза, нынешняя эпидемия ковида – это уже третья в XXI веке.

«Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — отметил эксперт.

Чтобы разобраться в причинах возникновения инфекции, специалисты должны отправиться в китайский город Ухань для сбора необходимых анализов, сообщают «Известия».

Хотез считает, что Китай должен всячески содействовать в этом вопросе. Если он откажется принимать команду вирусологов, то необходимо заставить его, используя даже санкции.  

Алтайская правда

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