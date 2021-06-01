Горняк22: Ехал без прав: стали известны подробности смертельного ДТП на Алтае

ДТП. Алтай Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

На кадрах видно, что легковушка почти полностью смята. У автобуса, перевозившего сотрудников предприятия, также повреждена передняя часть

24-летний водитель автомобиля Mazda Demio, который столкнулся с микроавтобусом Iveco на автодороге «Повалиха – Первомайское – Журавлиха – Шатуново» в Алтайском крае, не имел водительских прав, сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

Предварительно известно, что водитель легковушки выехал на «встречку» и столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения погибли три человека (водитель и пассажиры Mazda) и еще 11 получили травмы.

Другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Напомним, еще одно смертельное ДТП произошло днем 31 мая на трассе недалеко от села Мартыново Ельцовского района – здесь в лобовом столкновении автомобилей Nissan и Subaru погибли пять человек.

ТОЛК