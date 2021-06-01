Горняк22: Бийские депутаты вновь требуют отставки мэра наукограда

Александр Студеникин Фото: YouTube-канал администрации Бийска

Соответствующую петицию они передали сегодня в Думу Бийска. Под ней подписались десять человек, то есть необходимое число подписей собрано

Бийские депутаты вновь требуют отправить в отставку главу города Александра Студеникина. В частности, десять депутатов гордумы подписались под соответствующим обращением и отправили его самому руководителю и губернатору края Виктору Томенко, сообщает «Бийский рабочий».

По закону, чтобы отправить в отставку главу города, необходимо заручиться поддержкой трети состава парламента, то есть в данном случае не мене 10 человек.

Ранее с этой инициативой выступили коммунисты, однако тогда петицию подписали лишь восемь человек.

Напомним, Александр Студеникин объявил об отставке после того, как 30 марта депутаты разгромили его отчет о работе в 2020 году. Однако после разговора с губернатором края Виктором Томенко мэр принял решение отозвать заявление.

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