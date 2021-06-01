ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: В Алтайском крае июнь начнется с гроз и жары под +35 градусов

Горняк22
22 часа Ago

Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш

В начале новой недели в регионе установилась жаркая погода, которая продлится, как минимум, до пятницы. Затем придет похолодание и дожди

Лето в Алтайском крае начнется с жаркой погоды. Зной задержится на несколько дней, затем на смену ему придет небольшое похолодание. Об этом сообщают синоптики регионального ЦГМС.

1 июня в крае дневная температура воздуха составит +29…+34 градуса. В Барнауле воздух прогреется до +29…+31 градуса. В этот день осадков не ожидается.

2 июня в Алтайском крае также до +34 градусов, но местами возможны кратковременные дожди с грозами. Порывы ветра при грозах достигнут 17 м/с.

К четвергу, 3 июня, в регионе столбики термометров поднимутся до +23…+28, по юго-востоку до +33 градусов. В краевом центре в этот день прогнозируют до +28. В некоторых районах края и Барнауле ожидаются дожди и грозы.

С пятницы, 4 июня, по данным сайта «Гисметео,» вероятно понижение температуры воздуха до +24, а к выходным – до +13 градусов, также пройдут дожди.

ТОЛК

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