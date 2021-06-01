ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: В минздраве рассказали о состоянии пострадавших в двух смертельных ДТП на Алтае

Горняк22
22 часа Ago

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, Толк

Сейчас медики борются за жизни пострадавших в двух серьезных авариях, которые случились сегодня в Алтайском крае. У них разные травмы

На место аварии в Первомайский район, где столкнулись автобус и легковушка, направили пять карет скорой помощи, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

После осмотра пострадавших шесть человек были госпитализированы с различными травмами. Сейчас состояние госпитализированных оценивается как стабильное, средней и тяжелой степеней тяжести. Еще пятеро пострадавших от госпитализации отказались. Ситуацию держит на контроле краевой минздрав.

Также после ДТП в Ельцовском районе, где погибли пять человек, пострадала 15-летняя девочка. Реанимационная бригада транспортирует ее в Бийскую центральную городскую больницу. 
Губернатор края Виктор Томенко проинформирован о ДТП. Он поручил министру здравоохранения взять на личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшей, говорится в сообщении пресс-службы правительства края.

Напомним, 31 мая в Алтайском крае случились две серьезные аварии, в одной из них погибли пять человек, в другой – три.

ТОЛК

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