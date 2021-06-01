ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: В Подмосковье нашли мёртвыми семью из четырёх человек

Горняк22
22 часа Ago

Полиция Фото: pixabay.com

По предварительной информации, найденные тела пролежали в квартире более месяца и уже находились в стадии разложения. Следователи опрашивают родственников погибших

30 мая в Щелково Московской области в квартире нашли тела четырех человек: 40-летней женщины, 17-летней девушки и 11-летней девочки с множественными колото-резаными ранениями, а также тело 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следователи установили, что квартира, расположенная на десятом этаже, была заперта изнутри. На месте происшествия были изъяты пустая бутылка из-под уксусной кислоты и ножи. Назначены необходимые экспертизы.

По предварительной информации, мужчина зарезал своих жену и двух дочерей, после чего совершил самоубийство, сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). 

Ранее «Толк» сообщал, что житель алтайского села зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погреб. Супруги были пьяны, и поссорились по мелкому поводу. Однако этого хватило, чтобы мужчина взялся за нож. 

ТОЛК

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