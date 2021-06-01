ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: В алтайском райцентре установили памятник Ленину

Горняк22
22 часа Ago

Открытие памятника Ленину Фото: instagram.com/prusakovamaria83/

На территории Алтайского края много памятников Ленину, однако новые объекты давно уже нигде не устанавливают. Это событие можно назвать беспрецедентным

В селе Мамонтово Алтайского края поставили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину, сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ и руководитель фракции в АКЗС Мария Прусакова на своей странице в Instagram.

Она отметила, что это событие не имеет аналогов на территории всей страны за постсоветский период.

Памятник установили силами коммунистов и их сторонников.

«К сожалению, в современной истории все чаще на волне антисоветизма власти памятники Ленину пытаются убрать», – написала она.

Ранее сообщалось, что в Бийске выставили на продажу советский барельеф Ленина.

ТОЛК

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