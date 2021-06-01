ГОРНЯК22 02.06.2021
Коронавирус

Горняк22: В Москве умер актёр из фильма «Женитьба Бальзаминова»

Горняк22
22 часа Ago

Филимон Сергеев Фото: кадр из фильма "Рысь выходит на тропу" (1982)

Актёр прославился после ролей в таких фильмах, как «Рысь выходит на тропу», «Женитьба Бальзаминова», «Две судьбы» и «Россия молодая»

В Москве умер 79-летний российский и советский актер театра и кино Филимон Сергеев, сообщает «Пятый канал».

Стало известно, что актёра нашли мертвым в его московской квартире на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По предварительной версии, артист скончался по естественным причинам за три часа до обнаружения.

Филимон Сергеев родился 28 июля 1941 года. Некоторое время учился в Школе-студии МХАТ и ВГИКе на режиссерском факультете, но не окончил ни одно их учебных заведений. С 1963 года за свою актёрскую карьеру сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах.

Ранее «Толк» сообщал, что в США в авиакатастрофе погиб сыгравший Тарзана актёр Джозеф Лара. Небольшой самолет, на борту которого находились семь человек, в том числе жена актёра, упал в озеро Перси Прист. Все находившиеся на борту погибли.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Горняк22
22 часа Ago
Анастасия Архипова с Сергеем Маковецким. Фото из личного архива На прошлой неделе МТС провела онлайн-приемную театрального вуза ГИТИС по благотворительному проекту «Поколение...
Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Горняк22
22 часа Ago
Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершено. Региональный оргкомитет партии «Единая Россия» закончил подсчитывать бюллетени...
Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Горняк22
22 часа Ago
В честь дня без табака алтайские врачи рассказали, как бросить курить. А altapress.ru пересказывает вам, чем опасны полезные никотиновые пластыри, чем еще...
Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Горняк22
22 часа Ago
Региональное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти...

Читать по теме:

ВТОПЕ: