Горняк22: На Алтае определились победители праймериз на выборы в Госдуму в 2021 году

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Как будет сформирована территориальная группа, решится на съезде партии «Единая Россия» в Москве, который пройдет 19 июня

В алтайском отделении партии «Единая Россия» в понедельник, 31 мая, подвели итоги предварительного голосования. Как рассказал руководитель регисполкома Денис Голобородько на брифинге с журналистами, явка на праймериз составила 228 тыс. избирателей.

По округам

Что касается кандидатов на четырех округах, то здесь ожидаемо победили действующие кандидаты Госдумы от Алтайского края.

17 мая, 8:19

Кто может пойти от партии власти в депутаты АКЗС — прогноз по спискам праймериз

«Единая Россия», будучи партией власти, претендует на большинство в парламентах, поэтому возможный список ее кандидатов играет важную роль в предвыборных раскладах

На барнаульском одномандатном округе победил действующий депутат Госдумы Даниил Бессарабов с результатом 75%. На втором месте Андрей Щукин (9,61%) и третье место у Андрея Замороко (6,48%).

В бийском одномандатном округе победил с наибольшим количеством голосов Александр Прокопьев, действующий депутат Госдумы – 87,22%, на втором месте депутат барнаульской гордумы Иван Нифонтов (7,19%).

В рубцовском одномандатном округе ожидаемо победил Виктор Зобнев (77%), который сейчас представляет край в Госдуме. Второе место у депутата барнаульской гордумы Сергея Струченко (13%), третье место у Валерия Никеева (9,62%). И четвертый результат показала Кристина Юстус, которая недавно вышла из партии ЛДПР, она набрала чуть более 7% голосов.

На славгородском одномандатном округе победил действующий депутат Госдумы Иван Лоор, он набрал почти 70% (69,28% от числа поголосовавших), на втором месте депутат БГД Иван Огнев (10,77%), на третьем — Виктория Онищенко (9,99%).

Депутаты, кто набрал наибольшее количество голосов, будут выдвинуты кандидатами от «Единой России» на выборы в Госдуму 19 сентября, если только они не снимут свои кандидатуры по собственному желанию.

Общекраевой список

Если говорить о депутатах-списочниках, то здесь было 40 кандидатов и топ-10 на сегодня выглядит так:

спикер АКЗС Александр Романенко – 49% действующий депутат Госдумы Наталья Кувшинова – 35%, депутат АКЗС Артем Шамков – 28%, депутат АКЗС Татьяна Ильюченко – 11,69%, действующий депутат Госдумы Валерий Елыкомов – 9,9%, руководитель волонтерской организации Анна Ведлер – 6,53%, глава алтайского исполкома ОНФ Сергей Войтюк – 6,04%, победительница конкурса «Главные женщины 2020», член партии «Единая Россия» Ирина Яковенко – 5,17 %, действующий депутат Госдумы Олег Быков – 4,51%, депутат Барнаульской гордумы Сергей Струченко 4,3 %.

Ранее циркулировала информация о том, что в первую тройку могут войти губернатор края Виктор Томенко, спикер АКЗС Александр Романенко и известный уроженец Барнаула, военный деятель, генерал-полковник Владимир Шаманов.

Какие из этих мест проходные, пока сказать сложно. Во многом это будет зависеть с кем Алтайский край пойдет на выборы. В 2016 году в одну тергруппу входили два Алтая, Кемеровская и Томская области. В списке было 14 человек – представители всех регионов, от Алтайского края только пять.

Тогда наш регион набрал наименьшее число голосов в поддержку «Единой России». Но благодаря тому, что Кемеровская область показала один из лучших результатов в стране, удалось «вытянуть» почти весь список.

Как будет сформирована тергруппа на выборах 2021 года, решит съезд ЕР, который пройдет 19 июня.

ТОЛК