ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: В России начали расти цены на абонементы в фитнес-клубы

Горняк22
22 часа Ago

Фитнес Фото: pixabay.com

При этом эксперты отметили, что абонементы в фитнес-клубы уже подорожали на 15%, а по итогам года цены могут вырасти почти на треть

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) предупредила россиян о подорожании абонементов в фитнес-клубы из-за роста цен на оплату кредитов, аренду и рекламу, сообщает «Коммерсантъ».

АОФИ прогнозирует, что в 2021 году стоимость абонементов в фитнес-клубы по всей стране вырастет на 7–10% из-за увеличения расходов на операционную деятельность клубов. Глава АОФИ Ольга Киселева заявила, что рост цен будет зависеть от политики операторов и платежеспособности жителей различных регионов.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что среднерыночный рост цен уже превысил 15%. Таким образом, по итогам 2021 года стоимость абонемента увеличится на  25–30%.

Кроме того, Бурмистров объяснил, что подорожание услуг связано с падением посещаемости платных групповых классов, не до конца восстановившимся трафиком, ростом тарифов на коммунальные услуги и падением спроса на персональные тренировки.

Ранее «Толк» сообщал, что россияне начнут получать налоговый вычет за фитнес в 2023 году. К осени 2021 года будут готовы постановления правительства, определяющие порядок предоставления налоговых вычетов и перечень видов услуг.

ТОЛК

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