ГОРНЯК22 02.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Россияне назвали сумму, которая им нужна для содержания детей

Горняк22
22 часа Ago

Дети Фото: pixabay.com

По результатам опроса, каждый пятый из респондентов рассказал, что на содержание ребенка нужно от 50 до 100 тысяч рублей, а 8% указали сумму свыше 100 тысяч

35% россиян назвали сумму в 15-30 тысяч рублей в месяц, как необходимую для содержания ребёнка. Об этом стало известно из исследования банка «Открытие», сообщает «РИА Новости».

«По мнению еще 33%, эта сумма для достойного содержания ребёнка составляет от 30 до 50 тысяч рублей», – отметили аналитики.

Только 6% опрошенных заявили, что для оплаты всех нужд и потребностей ребёнка достаточно 15 тысяч рублей в месяц. Эта сумма, которая лишь незначительно превышает официальный прожиточный минимум.

Ранее «Толк» сообщал, что эксперты подсчитали, во сколько для родителей обойдётся выпускной детей. При этом, по результатам опроса, большая часть суммы уйдёт на покупку выпускного наряда.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Горняк22
22 часа Ago
Анастасия Архипова с Сергеем Маковецким. Фото из личного архива На прошлой неделе МТС провела онлайн-приемную театрального вуза ГИТИС по благотворительному проекту «Поколение...
Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Горняк22
22 часа Ago
Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершено. Региональный оргкомитет партии «Единая Россия» закончил подсчитывать бюллетени...
Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Горняк22
22 часа Ago
В честь дня без табака алтайские врачи рассказали, как бросить курить. А altapress.ru пересказывает вам, чем опасны полезные никотиновые пластыри, чем еще...
Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Горняк22
22 часа Ago
Региональное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти...

Читать по теме:

ВТОПЕ: