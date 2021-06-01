ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: Когда стричься в июне 2021 года по лунному календарю стрижек

Горняк22
22 часа Ago

Девушка. Волосы. Стрижка Фото: Robert Balog с сайта Pixabay

Рассказываем, когда лунный календарь-2021 обещает благоприятные дни для стрижки, а когда поход к парикмахеру лучше отменить

Лунный календарь стрижек на июнь 2021

Благоприятные дни в июне 2021 года

В июне 2021 года будет довольно много удачных дней для похода в парикмахерскую. Можно сменить стрижку 1, 12, 17, 19, 21 июня. А самые благоприятные дни – 7, а также 14-16 июня, рассказывает «Мир космоса». 

Когда нельзя стричься в июне 2021

Неблагоприятные дни для стрижки – 4, 13, 18, 27 июня. 

Работа всех лунных календарей основывается на убеждении, что положение и фазы луны влияют на рост волос. 

ТОЛК

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