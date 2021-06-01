ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: Пекло до +34 градусов придет 1 июня в Алтайский край

Горняк22
22 часа Ago

Жара. Лето. Погода Фото: Анна Меньшикова

Синоптики рассказали, что жаркая погода продержится в регионе всю рабочую неделю. Затем к выходным в крае ненадолго похолодает

1 июня днем в Алтайском крае температура воздуха составит +29…+34 градуса. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет юго-восточного направления, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 13 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле во вторник +29…+31 градус, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

ТОЛК

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