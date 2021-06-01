ГОРНЯК22 02.06.2021
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Горняк22: Что предвещают туман и обилие росы: народные приметы на 1 июня

Горняк22
22 часа Ago

Колодец. Туман Фото: Pixabay

Какого святого почитала православная церковь 1 июня и по каким приметам крестьяне предсказывали погоду и качество урожая

1 июня – день памяти святого князя московского Димитрия Донского. Он родился в 1350 году, был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Воспитанием мальчика занимался митрополит Московский и всея Руси святитель Алексий. Князь Димитрий активно занимался объединением русских земель, возвел в Москве белокаменный кремль и выступил против Золотой Орды, одержав победу на Куликовом поле, уточняет сайт Vsyamagik.ru.

Народные приметы на 1 июня:

  1. Если в первые дни июня идет дождь – весь месяц будет сухой.
  2. Вороны садятся клювами в одну сторону – будет сильный ветер.
  3. Выпало много росы – год будет плодородным, а туманы в начале июня предвещают обилие грибов.
  4. Если ночи теплые,  то урожай окажется богатым.

ТОЛК

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