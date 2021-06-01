Горняк22: Что предвещают туман и обилие росы: народные приметы на 1 июня
Колодец. Туман Фото: Pixabay
Какого святого почитала православная церковь 1 июня и по каким приметам крестьяне предсказывали погоду и качество урожая
1 июня – день памяти святого князя московского Димитрия Донского. Он родился в 1350 году, был сыном Ивана II и внуком Ивана I Калиты. Воспитанием мальчика занимался митрополит Московский и всея Руси святитель Алексий. Князь Димитрий активно занимался объединением русских земель, возвел в Москве белокаменный кремль и выступил против Золотой Орды, одержав победу на Куликовом поле, уточняет сайт Vsyamagik.ru.
Народные приметы на 1 июня:
- Если в первые дни июня идет дождь – весь месяц будет сухой.
- Вороны садятся клювами в одну сторону – будет сильный ветер.
- Выпало много росы – год будет плодородным, а туманы в начале июня предвещают обилие грибов.
- Если ночи теплые, то урожай окажется богатым.