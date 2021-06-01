ГОРНЯК22 02.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Как отмечают Международный день защиты детей и зачем он нужен

Горняк22
22 часа Ago

Дети. Мальчик. Девочка Фото: Pexels с сайта Pixabay

В первый день лета во многих странах отмечают День защиты детей (International Children’s Day). Это один из самых старых международных праздников

В 2021 году Международный день защиты детей – 1 июня.

День защиты детей – довольно старый праздник, рассказывает «Календарь событий». Впервые его отметили в 1950 году, с тех пор праздник стал ежегодным.

У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, который символизирует рост, гармонию и плодородие, нарисован знак Земли – общий дом для всех, а вокруг него размещены фигурки детей красного, желтого, синего, белого и черного цветов как символ разнообразия и терпимость.

День защиты детей создан для того, чтобы напомнить взрослым о важности прав детей на жизнь, свободу, образование, отдых и досуг, а также о защите их от физического и психологического насилия. 

В каждой стране примерно 20-25% населения – это дети. Они подвергаются многим опасностям – от пагубного пристрастия к компьютерам или телевизору до голода и военных конфликтов, пишет РИА Новости. 

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Горняк22
22 часа Ago
Анастасия Архипова с Сергеем Маковецким. Фото из личного архива На прошлой неделе МТС провела онлайн-приемную театрального вуза ГИТИС по благотворительному проекту «Поколение...
Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Горняк22
22 часа Ago
Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершено. Региональный оргкомитет партии «Единая Россия» закончил подсчитывать бюллетени...
Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Горняк22
22 часа Ago
В честь дня без табака алтайские врачи рассказали, как бросить курить. А altapress.ru пересказывает вам, чем опасны полезные никотиновые пластыри, чем еще...
Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Горняк22
22 часа Ago
Региональное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти...

Читать по теме:

ВТОПЕ: