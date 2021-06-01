Горняк22: Как отмечают Международный день защиты детей и зачем он нужен

Дети. Мальчик. Девочка Фото: Pexels с сайта Pixabay

В первый день лета во многих странах отмечают День защиты детей (International Children’s Day). Это один из самых старых международных праздников

В 2021 году Международный день защиты детей – 1 июня.

День защиты детей – довольно старый праздник, рассказывает «Календарь событий». Впервые его отметили в 1950 году, с тех пор праздник стал ежегодным.

У Международного дня защиты детей есть флаг. На зеленом фоне, который символизирует рост, гармонию и плодородие, нарисован знак Земли – общий дом для всех, а вокруг него размещены фигурки детей красного, желтого, синего, белого и черного цветов как символ разнообразия и терпимость.

День защиты детей создан для того, чтобы напомнить взрослым о важности прав детей на жизнь, свободу, образование, отдых и досуг, а также о защите их от физического и психологического насилия.

В каждой стране примерно 20-25% населения – это дети. Они подвергаются многим опасностям – от пагубного пристрастия к компьютерам или телевизору до голода и военных конфликтов, пишет РИА Новости.

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