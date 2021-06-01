ГОРНЯК22 02.06.2021
Коронавирус

Горняк22: Число умерших от COVID-19 в России обновило двухмесячный рекорд

Горняк22
22 часа Ago

Диагностический центр Алтайского края Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

На фоне сокращения количество активных случаев заболевания по стране за неделю в Москве этот показатель растет, за неделю достигнув 96 708

Число умерших от COVID-19 в России на этой неделе оказалось максимальным за последние два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.

Так, с 24 по 30 мая умерли 2 680 человек – максимум с конца марта, когда было зарегистрировано 2 611 смертей.

За последнюю неделю в стране выявили 61 937 новых случаев заражения на 1,1% больше, чем за предыдущий отрезок времени. При этом упало число выздоровевших – 60 108 против 61 689 с 17 по 23 мая.

На фоне сокращения количество активных случаев заболевания по стране за неделю в Москве этот показатель растет, за неделю достигнув 96 708 – максимума с 1 февраля.

Ранее «Толк» сообщил о том, что число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае за сутки увеличилось на 60 человек.

ТОЛК

Похожие записи:

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Алтапресс: Девушка из Барнаула прошла первый этап прослушиваний в ГИТИС в режиме онлайн

Горняк22
22 часа Ago
Анастасия Архипова с Сергеем Маковецким. Фото из личного архива На прошлой неделе МТС провела онлайн-приемную театрального вуза ГИТИС по благотворительному проекту «Поколение...
Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Алтапресс: Старые знакомые. В Алтайском крае подведены прогнозируемые итоги праймериз «Единой России»

Горняк22
22 часа Ago
Предварительное голосование по отбору кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского краевого Законодательного Собрания завершено. Региональный оргкомитет партии «Единая Россия» закончил подсчитывать бюллетени...
Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Алтапресс: «Бросить курить просто — я делал это тысячи раз». Алтайские врачи говорят о том, как забыть о сигаретах

Горняк22
22 часа Ago
В честь дня без табака алтайские врачи рассказали, как бросить курить. А altapress.ru пересказывает вам, чем опасны полезные никотиновые пластыри, чем еще...
Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Алтапресс: Берите выше. В уголовном деле о незакупленном жилье для алтайских сирот могут появиться более серьезные фигуранты

Горняк22
22 часа Ago
Региональное управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило новое уголовное дело по статье «халатность». В его рамках проверят причастность должностных лиц органов власти...

Читать по теме:

ВТОПЕ: