Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу.

Специалисты уверены, что SARS-CoV-2 разработали в уханьской лаборатории. А затем в Китае заявили, о якобы естественном происхождении вируса.

Ученые проанализировали эксперименты, проводившиеся в Ухане в последние годы, и пришли к выводу, что китайские вирусологи совместно с американскими университетами разработали SARS-CoV-2, сообщают РИА Новости.

Исследователи утверждают, что ученые из Китая взяли за основу коронавирус летучих мышей и добавили к нему новый шип, чтобы он стал более заразным. Об это свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые нашли специалисты.

«В вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — говорят ученые.

Алтайская правда