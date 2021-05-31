ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22
10 часов Ago

Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу.

Специалисты уверены, что SARS-CoV-2 разработали в уханьской лаборатории. А затем в Китае заявили, о якобы естественном происхождении вируса.

Ученые проанализировали эксперименты, проводившиеся в Ухане в последние годы, и пришли к выводу, что китайские вирусологи совместно с американскими университетами разработали SARS-CoV-2, сообщают РИА Новости.

Исследователи утверждают, что ученые из Китая взяли за основу коронавирус летучих мышей и добавили к нему новый шип, чтобы он стал более заразным. Об это свидетельствует ряд из четырех аминокислот, которые нашли специалисты.

«В вирусах природного происхождения редко встречаются даже цепочки из трех. А четыре аминокислоты в ряд — это крайне маловероятное явление», — говорят ученые.

Алтайская правда

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