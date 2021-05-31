ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Католическая троица: когда ее отмечают в 2021 году

Горняк22
10 часов Ago

Церковь. Католики Фото: peter jung с сайта Pixabay

Когда католическая церковь отмечает один из самых важных для христиан праздников Троицу и на какой день она приходится в 2021 году

Начиная с XIV века Католическая церковь празднует Троицу в первое воскресенье после Пятидесятницы. Событие прославляет христианское учение о троичности Бога: Отца — безначального Первоначала, Сына — абсолютного Смысла, воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого — животворящего Начала.

Как уточняет сайт Calend.ru, в католической традиции праздник Троицы входит в «цикл Пятидесятницы», который открывается праздником сошествия Святого Духа, а завершается праздником Непорочного Сердца Девы Марии.

Так как Троица у католиков отмечается в 57-й день после Пасхи, в 2021 году она приходится на 30 мая.

ТОЛК

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