ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: «Сибирский медведь» Дайнеко отправил в нокаут Тимошенко

Горняк22
10 часов Ago

Владимир Дайнеко Фото: instagram.com/daineko_mma

Фанаты на странице Дайнеко в Instagram поблагодарили его за красивую победу. Он в свою очередь выразил им признательность за поддержку

Российский тяжеловес Владимир Дайнеко одержал стремительную победу на украинцем Леонидом Тимошенко в главном бою турнира EFC 36. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Встреча состоялась 29 мая в Казани.

Уже в первом раунде россиянин смог нокаутировать соперника.

Фанаты на странице Дайнеко в Instagram поблагодарили его за красивую победу. Он в свою очередь выразил им признательность за поддержку.

После победного поединка уроженец Красноярска претендует на чемпионский титул промоушена в тяжелом весе.

Ранее стало известно о том, что «Челси» выиграл Лигу чемпионов, победив «Манчестер Сити».

ТОЛК

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