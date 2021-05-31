ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Очные праймериз «Единой России» стартовали в Алтайском крае

Горняк22
10 часов Ago

Голосование Фото: altai-ter.er.ru

Для того, чтобы найти свой участок для голосования, необходимо зайти на сайт PG.ER.RU и воспользоваться опцией «Найди свой участок». Проголосовать может любой избиратель старше 18 лет

30 мая в Алтайском крае стартовало очное предварительное голосование «Единой России» по претендентам для выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы и Алтайского засобрания на сентябрьских выборах. Об этом сообщает сайт реготделения партии.

На территории края открылись 357 участков для голосования – во всех городах и районах. Всего на них отправили более 2 млн бюллетеней.

Для того, чтобы найти свой участок для голосования, следует зайти на сайт pg.er.ru  и воспользоваться функцией «Найди свой участок».

Участки для голосования будут работать до 20.00. После этого региональный оргкомитет начнет подсчет голосов. Окончательные итоги процедуры будут подведены в первых числах июня.

Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде «ЕР» 19 июня.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22
10 часов Ago
Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу....
Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Горняк22
10 часов Ago
«Бийский элеватор», принадлежавший семье Ольги и Александра Антипиных, нашел покупателя. Имущество обанкротившейся компании приобрела на торгах небольшая новосибирская фирма «Сноп». Впрочем, по данным...
Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Горняк22
10 часов Ago
Традиционный весенний «разбор полетов» в коммунальной отрасли — рассмотрение правительством Алтайского края итогов отопительного сезона и планов на новый — на этот раз построили на контрастах (по крайней...

Читать по теме:

ВТОПЕ: