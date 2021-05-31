ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Авиакомпания «Белавиа» отказалась осуществлять полеты в Крым

Горняк22
10 часов Ago

Самолет Фото: pixabay.com

Ранее в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил «аспекты воздушного сообщения»

Национальная белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует совершать авиарейсы в Крым. Об этом 29 мая в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил ее глава Игорь Чергинец.

Он уточнил, что мера продлиться, пока не произойдет «политическое признание Крыма» как части российского государства.

В этот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече в Сочи с российским лидером Владимиром Путиным обсудил «аспекты воздушного сообщения» двух стран.

Ранее «Толк» сообщал о том, что Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с «заминированным» самолётом.

ТОЛК

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