ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Очевидцы сообщили о драке с участием нескольких человек в Барнауле

Горняк22
10 часов Ago

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

По словам местной жительницы, ставшей свидетелем произошедшего, около шести часов утра несколько молодых людей подрались возле пивного магазина

В Барнауле произошла драка с участием нескольких человек – об этом очевидцы сообщили в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что конфликт с рукоприкладством случился рано утром 30 мая по адресу улица Взлетная 2е.

По словам местной жительницы, ставшей свидетелем произошедшего, около шести часов утра несколько молодых людей подрались возле пивного магазина. При этом на видео попало, как один из участников драки бьет кулаком в лицо смотрящего в сторону оппонента, от чего он падает на спину и остается лежать без движения.

Женщина отметила, что полиция приехала по вызову только через 20 минут.

О причинах конфликта не сообщается.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю «Толку» сообщили, что заявлений в полицию по факту драки не поступало.

Ранее стало известно, что актёр Константин Котляров избил мужчину в Москве.

ТОЛК

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