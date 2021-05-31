ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: С родителей в Алтайском крае взыскали 215 млн рублей алиментов на детей

Горняк22
10 часов Ago

Дети Фото: pixabay.com

Более 4 млн рублей удалось взыскать после ограничения на выезд должников из страны. Еще 34,4 млн они выплатили после временного лишения водительских прав

В Алтайском крае за пять месяцев 2021 года взыскали алиментов на содержание детей на сумму 215 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Уточняется, что всего за это время на исполнении в службе находилось порядка 22 тысяч исполнительных производств алиментного характера, при этом доля «детских» составила свыше 88%.

По данным ФССП, более 4 млн рублей удалось взыскать в результате применения временного ограничения на выезд должников из страны. Еще 34,4 млн они выплатили после временного лишения водительских прав.

Ранее «Толк» сообщал о том, что 62 тысячам жителей Алтайского края запретили выезжать за границу из-за долгов.

ТОЛК

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