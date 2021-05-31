ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Россияне назвали причины для отказа заводить детей

Горняк22
10 часов Ago

Дети. Лето Фото: Pixabay

Исследование проходило два дня подряд по репрезентативной выборке среди одной тысячи совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек

Проблемы с финансами и жильем стали основными причинами для отказа заводить детей. Данные опроса банка «Открытие» публикует РИА «Новости».

Так, на нехватку средств пожаловались 23% женщин и 27% мужчин, на дефицит жилплощади – 16% респондентов женского пола и 15% мужского. По 10 и 14% соответственно заявили, что у них для этого нет партнера.

37% женщин и 29% мужчин заявили, что не планируют больше заводить детей ни при каких условиях.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22
10 часов Ago
Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу....
Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Горняк22
10 часов Ago
«Бийский элеватор», принадлежавший семье Ольги и Александра Антипиных, нашел покупателя. Имущество обанкротившейся компании приобрела на торгах небольшая новосибирская фирма «Сноп». Впрочем, по данным...
Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Горняк22
10 часов Ago
Традиционный весенний «разбор полетов» в коммунальной отрасли — рассмотрение правительством Алтайского края итогов отопительного сезона и планов на новый — на этот раз построили на контрастах (по крайней...

Читать по теме:

ВТОПЕ: