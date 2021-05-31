ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: В Алтайском крае проверят все аттракционы после ЧП с батутом

Горняк22
10 часов Ago

Аттракцион Фото: pixabay.com

Проверку будет проводить госинспекция по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники, деятельность которой координирует Александр Лукьянов

Губернатор Алтайского края поручил проверить все аттракционы после ЧП с опрокидыванием батута в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Виктор Томенко поручил заместителю председателя правительства Александру Лукьянову организовать внеплановую проверку аттракционов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что проверку будет проводить госинспекция по надзору за техсостоянием самоходных машин и других видов техники, деятельность которой координирует чиновник.

Днем 30 мая возле барнаульского ТЦ «Район» произошло опрокидывание надувного батута с детьми. По предварительным данным, у аттракциона вырвало крепления из-за порыва ветра.

В результате инцидента две трехлетние девочки получили травмы, одна из них находится в крайне тяжелом, другая в тяжелом состоянии.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Ведомство установило владельцев аттракциона.

ТОЛК

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