ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: В Барнауле определили расстояние от жилых домов до сотовых вышек

Горняк22
10 часов Ago

Вышка Фото: pixabay.com

При этом новые требования будут распространяться на территории общего пользования, на которых не действуют градостроительные регламенты

Депутаты Барнаульской гордумы добавили пункт о минимальном расстоянии между вышками сотовой связи и жилой застройкой в Правила землепользования и застройки города. Об этом сообщает «Алтапресс».

Решение было принято на сессии БГД 28 мая.

По новым правилам, расстояние от вышки до объектов жилой застройки (как существующих, так и возводимых, должно составлять не менее высоты ее падения. При отсутствия объекта жилой застройки такое же расстояние закладывается до границы участка, предусматривающего ее размещение.

Издание обращает внимание, что требование распространяется на территории общего пользования, на которых не действуют градостроительные регламенты.

Ранее «Толк» сообщал о том, что вышки сотовой связи на школах Барнаула оказались вне закона.

ТОЛК

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