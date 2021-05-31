ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Последний день весны в Алтайском крае будет жарким

Горняк22
10 часов Ago

Природа. Лето Фото: pixabay.com

Предстоящая рабочая неделя в регионе обещает быть жаркой: ниже +20 градусов столбики термометров опустятся только в субботу

Синоптики дали прогноз на 31 мая в Алтайском крае. Данные передает региональный ЦГМС.

В крае в этот день температура воздуха составит +26… +31 градус. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле прогнозируется +26… +28 градусов Без осадков. Ветер южный,3-8 м/с.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22
10 часов Ago
Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу....
Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Горняк22
10 часов Ago
«Бийский элеватор», принадлежавший семье Ольги и Александра Антипиных, нашел покупателя. Имущество обанкротившейся компании приобрела на торгах небольшая новосибирская фирма «Сноп». Впрочем, по данным...
Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Горняк22
10 часов Ago
Традиционный весенний «разбор полетов» в коммунальной отрасли — рассмотрение правительством Алтайского края итогов отопительного сезона и планов на новый — на этот раз построили на контрастах (по крайней...

Читать по теме:

ВТОПЕ: