Горняк22: Дело мучеников. Алтайские строители разоряются на госконтрактах на школы и сады

Строитель. Фото: pexels.com

Стоимость гособъектов выросла на 30-40%, но местная власть пока только уговаривает строить за «спасибо» и ждет решения из федерального центра

Сегодня на госконтракты в Алтайском крае идут мученики, будущие банкроты, аферисты или меценаты, потому что их цена на 30-40% ниже реальной. В этой ситуации вместо разработки закона для компенсации разницы, краевые чиновники щедры на «спасибо». «Вы четко скажите: вам минфин не разрешает пересчитать цену ради экономии бюджета или что еще мешает?», – горячились алтайские строители на круглом столе 26 мая. По их подсчетам под угрозой до 6 млрд рублей, выделенных на школы, сады, поликлиники, спортзалы. И вообще будущее строительного комплекса.

Миллионные убытки и плачь от бессилия

Подрядчиков по госконтрактам с мучениками сравнил Юрий Гатилов, руководитель компании «Жилищная инициатива». Он тоже строит сады и школы, но только в кварталах, где сам возводит дома и компенсирует убытки за счет продажи квартир. Но и его резервы на пределе из-за сложностей на первичном рынке жилья, а у кого-то их и вовсе нет.

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Игорь Новиков, возглавляющий компанию «Новострой», работающую на господрядах, перечисляет: убыток на строительстве школы на 330 мест в Ларичихе – 150 млн рублей, детсада на 275 мест в Рубцовске – 110 млн рублей (аналогичные у другого подрядчика по детсаду в пос. Фирсова слобода), школы в Усть-Коксе – 250 млн.

«Да, мы плачем. Как строить? Придет тот момент, когда всем станет очень тяжело», – говорит Новиков.

И это не открытие для власти. По каждому объекту подрядчики предоставили в краевой минстрой пересчитанные сметы по начатым объектам. В среднем дефицит средств достигает 30-40%. А это десятки млн рублей на каждого генподрядчика, говорит Павел Пеледов, возглавляющий бийскую компанию «Отделстрой»:

«У нас есть ресурс для строительства, но он не бесконечен. Если не будет принято мер, то в начале сентября все тут сидящие будут банкроты. Не дай нам бог. И не будет объектов [введено в эксплуатацию] в декабре, как докладывает с оптимизмом Александр Михайлович [Котельников, возглавляет КГКУ «Единый стройзаказчик» Алтайского края] по краевой адресной программе на 2021 год».

«Есть предпосылки, что некоторые генподрядчики расторгнут контракты. Это не только в Барнауле, но в целом по Российской Федерации. Им проще заплатить штраф, чем выполнить контракт», – пояснил Александр Мишустин, председатель правления Союза строителей Алтайского края.

Край уже может «профукать» 6 млрд КАИП

В 2021 в Краевую адресную программу (КАИП) заложено 12 млрд 159,6 млн рублей на 297 объектов (4 млрд – федеральные средства, остальное – краевые). Из них 176 должны построить, остальные отремонтировать.

«По состоянию на 1 мая 2021 года, финансирование составило 1 млрд 828 млн рублей, или 15% от общего лимита. Отторговано 158 объектов. В стадии торгов 116 объектов. Не готовы к закупке 59 объектов», – пояснила Марина Акулова, начальник управления инвестиций краевого минфина.

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Строители уверены: 15% освоения средств по итогам четырех месяцев – это катастрофа. Прогноз на основе анализа торгов, который проводило Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), говорит: неосвоенными могут остаться примерно половина средств.

То есть в экономику Алтайского края не попадут 6 млрд рублей, а граждане не получат обещанные соцобъекты. Это тем более плохо для имиджа региона, который уже не смог организоваться, чтобы «проглотить» 1,1 млрд рублей из КАИП 2020-го (составлял 5,9 млрд). Эти деньги были зарезервированы на 11 объектов, уточнила Акулова.

Оптимизм 80-го уровня

Акулова отчиталась, что КАИП 2020 года недоосвоен по трем причинам: «Некачественная подготовка исходных данных для проектирования; некачественная работа проектных и подрядных организаций; ковид». О том, что строителей подвели законотворцы, она предпочла не рассуждать.

Ее коллега Александр Котельников, вообще, не видит в сложившейся ситуации проблемы, а называет ее особенности регулирования подготовки смет. Он напомнил собравшимся, что с 2019 года минстрой РФ забрал на себя подготовку баз данных, с опорой на которые надо делать сметы. Тут же вскрылось, что «объекты оказались за чертой прибыльности», – корректно сформулировал Игорь Спивак, замминистра по строительству.

Чтобы компенсировать недостаток, предложены региональные коэффициенты. Хотя и они дело не поправили. Особенно в ситуации существенного роста цен в 2020 и 2021 годах, соглашается Котельников:

«Ни одна система, которая эволюционно развивается, не догонит такую инфляцию. /…/ Необходимо признать, что система сметного нормирования и планирования не справилась. И правительство не справилось с удержанием цен. Зарегулированная система госзаказа не может так быстро меняться».

Строительство Фото: Толк

Как луч надежды, прозвучала информация от Игоря Спивака: правительство РФ подготовило закон для исправления ситуации. Он должен позволить навести порядок в будущих контрактах. Но, признался Спивак, процесс рассмотрения еще не преодолел процедуру первого чтения.

«Мы не понимаем, что и в какие сроки будет принято и что мы сможем делать, – продолжил Котельников. – Но мы точно понимаем, что подрядчики, с которыми мы работаем, понимают всю ответственность за эти работы. Верят нам с минстроем на слово, что мы сегодня будем строить, а потом, когда-то потом, в конце лета, мы еще раз соберемся и обсудим этот вопрос. Пользуясь возможностью, мы говорим «спасибо». Надо быть оптимистами, и этот вопрос мы тоже решим».

Сам Котельников оптимист и уверен: КАИП 2021 года в крае выполнят.

Цифры и время против чиновников

Рассуждая о проблемах строительства соцобъектов, чиновники приводили разные причины, помимо глобальной. Так, Игорь Спивак пожурил предпринимателей за то, что они утаивают от минстроя реальные прайсы на материлы, поэтому они не попадают в федеральную базу: «Это, видимо, связано с налогооблагаемой базой и конкуренцией на рынке».

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Но, говорит Светлана Чаузова, все сметы давно пересчитаны. По каждой позиции есть обоснования. Этой информацией владеет власть. Александр Жокин, главный инженер компании «Селф», добавляет: все проблемы в ценообразовании уже давно ясны. Они на 70% дублируются от объекта к объекту, но власть не предпринимает мер.

А сидеть и бездействовать в ожидании федерального закона и вовсе не стоит, отрезала Зинаида Герасимович, исполнительный директор СРО «Алтайские строители»:

«Законопроект задерживается потому, что минфин и минстрой объясняет: по существующему законодательству возможно изменить цену контракта в случае, если возникли независящие от сторон обстоятельства. Можно изменить цену до 30%»!

Но для этого, говорит Герасимович, нужно решения краевого правительства и местных администраций. Но их все нет. В результате, с сожалением отметила она, алтайские строители не смогли воспользоваться поддержкой государства, которая выделялась на противоковидные мероприятия.

«На противоковидные мероприятия одна организация Алтайского края в сутки тратило 300 тыс. рублей. Только в сутки! Правительство РФ пошло на встречу [предложив компенсацию]. В Кемерово внесли изменения в 400 контрактов, в Иркутске в 144, у нас – 2 (по другой информации в 4), – говорит Герасимович, резюмируя, что решения есть. – Кто мешает [их использовать]. Нет желания или запрет вышестоящих органов»?

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

Строители и не только они кричат, что время пустых слов и ожидания прошло. «Хватит банкротить подрядчиков», – эмоционально высказалась Светлана Чаузова, возглавляющая управление единого заказчика капстроительства в Барнауле, для которой это супербольной вопрос.

Она напомнила, что в Барнауле заложены проектные работы по 10 школам в Барнауле, которые критично нужны в новых кварталах.

«Я боюсь думать о 2022 годе [когда начнутся торги], потому что контракты на более 500 млн каждый. Что делать? /…/ Мы не можем угробить «Жилищку» и «Селф», потому что тогда город встанет лет на десять», – уверена Чаузова.

Нужны действия. «Будет замечательно, когда Игорь Викторович [Спивак] позвонит и скажет: «Приезжай за деньгами, мы готовы увеличить стоимость контракта на 30%», – мечтает Игорь Новиков. А Юрий Гатилов полагает: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Никто косичку для спасения нам не бросит».

Что предлагают делать строители?

Бороться за отмену пагубного ФЗ-44 о госзакупках, по которому торги идут на понижение цены и подрядчики, борясь за контракт, теряют свою прибыль. В самых критичных случаях, контакты забирают те, кто неспособен или даже не собирался их исполнять. Для отмены закона следует подключать депутатов и сенаторов от Алтайского края. Шансы есть, говорит Герасимович, так как в правительстве РФ тоже есть недовольные этим законом.

Если закон отменить невозможно, бороться за механизм изменения сметы объекта при определенных обстоятельствах.

Уже сейчас воспользоваться теми механизмами в законе, которые позволяют повысить сметную стоимость проектов.

Принять смелое и волевое решение и остановить госстройки до решения вопроса на федеральном уровне. Только так можно избежать массового банкротства подрядчиков и в итоге завершить начатое строительство и продолжить работу в будущем.

Самим подрядчикам отбросить в сторону эмоции и пользоваться своим правом оспаривать цену госконтракта. Это можно делать после того, как торги состоялись, но алтайские строители на это не идут, боясь стать плохим для заказчика. «А это нормальная работа», – говорит Александр Мишустин.

Не идти на торги вовсе, понимая, что цена контракта фатально убыточная. И тем более не понижать ее на 22%, как это сделано недавно.

Нам так «хорошо» не надо

На круглом столе прозвучала еще одна идея. Решать проблему можно, создав новую систему, считает Светлана Чаузова. Она предложила объединиться строителям в одну большую организацию с крупным уставным капиталом и забирать подряды без торгов.

Это было единственное предложение со стороны чиновников. Его предстоит осмыслить, потому что оно не решает проблему несостоянтельных цен на строительство школ, садов, поликлиник. Но лучше идей не звучало. Зато часто звучали опасения, что в случае чего, к чиновникам придут люди в погонах.

«Вы говорите, что Алтайский край уникален своим негативом. Мы общаемся с коллегами из Красноярска, Новосибирска, Республики Алтай. Я не вижу, что им хорошо. И если хорошо в Новосибирске, то руководителей городского и областного [управления] взяли правоохранители. Нам так «хорошо» не надо», – заявил Александр Котельников.

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