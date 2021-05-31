Горняк22: Когда Всемирный день без табака 2021 и как он связан с пандемией коронавируса

Табак. Курение. Сигарета Фото: Aamir Mohd Khan с сайта Pixabay

Всемирная организация здравоохранения в 2021 году планирует помочь избавиться от пристрастия к табаку как минимум 100 млн человек

Всемирный день без табака – 31 мая. В 2021 году этот день выпал на понедельник.

День отказа о табака появился еще в 1987 году. ВОЗ учредила его для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

По статистике, ежегодно курение убивает 8 млн человек. От него умирает каждый десятый взрослый человек в мире.

В конце декабря 2020 года ВОЗ начала глобальную кампанию «Пандемия COVID-19 – повод отказаться от табака». В частности, выпустили новый чатбот «Откажись от табака» в WhatsApp.

После того, как жизнь всего мира перевернул коронавирус, миллионы курильщиков выразили желание преодолеть табачную зависимость. ВОЗ планирует помочь им. Организация популяризует эффективные стратегии отказа от курения, создает сообщества в интернете, где бросающие курить могут найти поддержку. Лозунг кампании – «Откажись и выиграй».

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