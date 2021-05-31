ГОРНЯК22 31.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Алтайские единороссы начали подсчет голосов после праймериз

Горняк22
10 часов Ago

Реготделение партии "Единая Россия" Фото: Анна Меньшикова

Лидеры голосования станут кандидатами на предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму и в Алтайское краевое законодательное собрание

В Алтайском крае завершился праймериз «Единой России» и уже начался подсчет голосов, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Всего в регионе работало 1 700 участков. По данным на 18.00 30 мая, в голосовании приняли участие более 109 тысяч человек – это около 6% от общего числа избирателей. Еще 72,7 тысячи человек проголосовали в режиме онлайн.

Победители голосования станут кандидатами на выборы в Госдуму и и Алтайское заксобрание. Список претендентов в АКЗС рассмотрят на региональной партконференции, а кандидатов в Госдуму утвердят на съезде в Москве. 

Секретарь регионального отделения Александр Романенко выразил уверенность, что отбор прошли самые достойные кандидаты.

Окончательные итоги предварительного голосования станут известны 31 мая.

Ранее сообщалось, что счётные участки праймериз «ЕР» на Алтае работают «без жалоб и столпотворений».

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22: Британские ученые уверены, что коронавирус создали в лаборатории

Горняк22
10 часов Ago
Британские ученые заявили, что они располагают доказательствами искусственного происхождения коронавируса. Они изучили исследования китайских специалистов и пришли к неутешительному выводу....
Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Алтапресс: Маленькая новосибирская фирма купила крупный алтайский элеватор вдвое дороже начальной цены

Горняк22
10 часов Ago
«Бийский элеватор», принадлежавший семье Ольги и Александра Антипиных, нашел покупателя. Имущество обанкротившейся компании приобрела на торгах небольшая новосибирская фирма «Сноп». Впрочем, по данным...
Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Алтапресс: «Виктор Петрович, я был в шоке!» В правительстве края обсудили неоднозначные итоги прошедшей зимы

Горняк22
10 часов Ago
Традиционный весенний «разбор полетов» в коммунальной отрасли — рассмотрение правительством Алтайского края итогов отопительного сезона и планов на новый — на этот раз построили на контрастах (по крайней...

Читать по теме:

ВТОПЕ: