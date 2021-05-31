Горняк22: Поднимут ли в Барнауле цену проезда во всем общественном транспорте

Автобус Фото: Анна Меньшикова

Уже с 7 июня в краевом центре подорожает проезд на четырех маршрутах, работающих по нерегулируемым тарифам, по остальному общественному транспорту вопрос остается открытым

Власти Барнаула пока не идут на то, чтобы повсеместно увеличить стоимость проезда в городском общественном транспорте. Некоторые перевозчики, работающие по нерегулируемым тарифам, поднимают стоимость проезда с 25 до 28 рублей с 7 июня. В мэрии «Толку» сообщили, что решения о возможном увеличении стоимости проезда в общественном транспорте на всех маршрутах пока нет.

Кто уже повысил и почему

Уже 7 июня проезд подорожает на три рубля на маршрутах №18, 27, 58 и 144. Один из городских перевозчиков Олег Бесчастный рассказал «Толку», что это вынужденная мера, тем более что предприятие существенно потратилось на обновление парка:

27 мая, 15:56

В Барнауле вырастет плата за проезд на некоторых автобусах

Повышение составит три рубля. Ранее глава Барнаула предупреждал, что в скором времени цены на проезд придется повысить

«Сегодня никто не сможет нас тыкать носом в то, что мы подняли проезд. Все видят, что мы полностью обновились».

Бесчастный спокойно относится к риску, что некоторые пассажиры могут перебраться на маршруты, которые стоят дешевле:

«Я всегда говорил, что у пассажиров должен быть выбор. Не нужно неудобства приравнивать к удобствам. Если у нас автобусы малой вместимости, то мы и должны возить меньше людей, но с комфортом. А не так, когда одинаковая цена, и люди выбирают маршрутку, чтобы не ехать на большом «сарае» через весь город».

Перевозчик добавил, что если от него и уйдут какие-то пассажиры, то он останется примерно при тех же деньгах, но на его машины будет меньшая нагрузка, что обеспечит им более высокую сохранность.

Собеседник заявил, что он полностью обновил парк, закупив 65 новых автобусов малой вместимости, в основном это «ГАЗель CITY» и автобусы марки «Луидор».

Перевозчики ждут взаимности

Барнаульские перевозчики, работающие в городе на маршрутах с регулируемыми тарифами, ждут не дождутся, когда мэрия Барнаула примет соответствующее решение.

Напомним, что еще в сентябре 2020 года координационный совет по ценообразованию рассмотрел новые тарифы на проезд в Барнауле.

Тогда появилось решение, что стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах при наличном расчете составит 26 рублей, а в маршрутках – 28 рублей.

После этого вопрос о повышении стоимости проезда «подвис».

«Толку» не удалось получить оперативный комментарий у руководства «Горэлектротранса» по поводу текущей экономической ситуации предприятия и отношения к возможному увеличению стоимости проезда. Ранее в мэрии сообщали, что изношенность трамваев в Барнауле составляет 97%, троллейбусов – 83%.

Ирина Зыгарева, финансовый директор компании «Вега-Транс» (частично обслуживает маршрут №20, а также маршруты №104 и 108), отметила, что пока городские власти не идут навстречу перевозчикам, хотя те уже несколько раз просили пересмотреть тарифы на проезд:

«Мы просим поднять стоимость проезда хотя бы на три рубля, хотя это очень маленькая сумма. Сейчас все обсуждают обновление парка, но с такими ценами никакого обновления не будет».

Собеседница добавила, что предприятие откликнулось на просьбу городских властей – и в дни проведения барнаульского этапа Кубка мира по гребле в выходные автобусы работали по графику рабочих дней. Перевозчики ждут от мэрии взаимного движения.

В сообществе, однако, не исключают, что вопрос о повышении стоимости проезда не будет решен положительно до парламентских выборов в сентябре.

ТОЛК