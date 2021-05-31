Горняк22: Число инфицированных COVID-19 в Алтайском крае увеличилось на 60 человек

Медицина Фото: pixabay.com

Больше всего новых случаев коронавируса отмечено в Барнауле (29), Бийске (7), Бийском районе (4), Рубцовске, Павловском районе (по 3)

60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в Алтайском крае за последние сутки. Об этом 30 мая сообщает региональный оперштаб.

Умерли семь пациентов, все – от COVID-19. Выздоровели 41 пациент.

Новые случаи коронавируса отмечены в Барнауле (29), Бийске (7), Бийском районе (4), Рубцовске, Павловском районе (по 3), Новоалтайске, Алейском и Зональном районах (по 2).

Еще по одному случаю добавилось в Егорьевском, Ключевском, Мамонтовском, Романовском, Советском, Солтонском, Троицком и Целинном районах.

В ковидных госпиталях находятся 632 человека. 149 из них – в тяжелом состоянии, 56 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее «Толк» сообщал о том, что россиян начали страховать от рисков вакцинации от коронавируса.

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