ГОРНЯК22 30.05.2021
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Горняк22: Алтайский министр спорта установил рекорд по владению недвижимостью

Горняк22
5 часов Ago

Алексей Перфильев Фото: Анна Меньшикова

У Перфильева есть три авто – кроссоверы Infiniti QX80 (цена стартует от 6 млн рублей) и Nissan Qashqai, а также старенькая «Волга»

Министр спорта Алтайского края оказался рекордсменом по владению недвижимостью среди членов регионального кабмина. Декларации глав регионального кабмина публикует официальный сайт края.

В индивидуальной собственности у Алексея Перфильева оказались четыре квартиры (самая большая – площадью 129 кв. метров), еще в двух он владеет долями. У чиновника также есть земельный участок площадью 533 кв. метра, три гаража, гаражный бокс, погреб, два машино-места и сразу 13 нежилых помещений.

Супруга чиновника владеет тремя квартирами (площадь самой большой 45 «квадратов»), долями в двух квартирах, нежилым помещением (60 кв. метров) и четырьмя машино-местами.

На четырех несовершеннолетних детей четы записаны равные доли в квартире площадью 61 «квадрат».

У Перфильева также есть три авто – кроссоверы Infiniti QX80 (цена стартует от 6 млн рублей) и Nissan Qashqai, старенькая «Волга», а также прицеп. Жена чиновника владеет кроссовером Range Rover Evoque и грузовиком Scania P8X.

Ранее «Толк» рассказывал о том, сколько заработали за 2020 год алтайские министры.

ТОЛК

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